Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Левски преотстъпи защитника Стипе Вуликич на Септември, обявиха "сините". Договорът е за наем до края на 2026 г.

"Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година. За представителния отбор на ПФК „Левски“ има записани 5 мача. Дебютира със синия екип на 9 март 2026 година при победата с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над Локомотив (Пловдив).

ПФК „Левски“ пожелава на Стипе Вуликич здраве и успехи в новото предизвикателство", гласи съобщението от клуба.

По този начин шампионът на България си освободи място за привличане на нов чужденец до затварянето на трансферния прозорец.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google