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Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
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Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Днес Левски даде пресконференция, на която представи нов спонсор.

"Левски е най-добре представящият се отбор в евротурнирите. Най-голямата сделка в историята на българския футбол и една от най-значимите на Балканите. Сътрудничеството е дългосрочно.

Левски е част от социалния феномен. Знаем колко е важен за българина Левски и футбола. Когато Левски печели и е шампион, по-голямата част от сънародниците ни са доволни и щастливи. Подпомагаме ги финансово. Левски има достатъчно добър екип.

Ние сме спонсор на Левски. Имаме идеи да доближим колкото се може повече до публиката.

Говорих с г-н Бостанджиев. Той е силно амбициран за нов стадион. Ако предпочете нашата оферта, се надявам скоро да започнем преговори за името на новия стадион", казаха от компанията.

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