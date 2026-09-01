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Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа

  • 1 сеп 2026 | 15:46
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Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - Левски

Най-старото столично дерби СлавияЛевски започва още преди първия съдийски сигнал със специалното efbet Лига Live! В студиото на Sportal.bg ще гостуват Ники Димитров – Хичо и Филип Кръстев – двама футболисти, които са носили екипите и на Славия, и на Левски. Водещ и анализатор ще бъде Нико Петров.

Начало: 19:20 часа

Хичо и Кръстев ще коментират очакванията си за мача, ще споделят своите прогнози и ще анализират най-интересното около двата отбора.

А най-важното – вие също можете да участвате!

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Зрителите могат да задават своите въпроси директно в чата на YouTube канала на Sportal.bg, а те ще отговарят на тях на живо в студиото преди началото на мача.

А след последния съдийски сигнал двамата гости отново ще се включат в efbet Лига Live, за да направят своя анализ на дербито и да коментират най-важните моменти.

Гледайте efbet Лига Live от 19:20 часа с Хичо, Филип Кръстев, Нико Петров и вашите въпроси преди СлавияЛевски!

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