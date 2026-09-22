Сериозно постижение за Парвиз Умарбаев

Парвизджон Умарбаев записа поредното си историческо постижение с екипа на Локомотив (Пловдив). Капитанът на „смърфовете“ достигна границата от 293 мача в българското първенство и се изравни със сърбина Небойша Йеленкович на второто място сред чужденците с най-много срещи в родния елит.

Умарбаев: Заслужавахме трите точки

Пред Умарбаев вече е само един футболист – Ванчо Траянов, който има 326 мача в първенството. Така таджикският национал се нуждае от още 34 двубоя, за да излезе начело във вечната класация.

По-голямата част от впечатляващата кариера на Умарбаев в България е свързана именно с Локомотив (Пловдив). От общо 293-те му мача в елита цели 230 са с екипа на „смърфовете“. Останалите 63 срещи той е записал като футболист на ЦСКА 1948.

Юбилейният двубой срещу ЦСКА пък се превърна в истински празник за халфа. Умарбаев отбеляза великолепен гол, бе избран за играч на мача, а Локомотив успя да измъкне равенство 1:1.

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