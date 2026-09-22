Гол след гол: Вижте всички попадения от шестия кръг в Елитната група до 17 години

Шестият кръг в Елитната група до 17 години предложи интересни и оспорвани двубои, в които бяха отбелязани общо 28 попадения. Голове имаше във всяка една от осемте срещи.

Най-резултатен бе двубоят между Национал и Академик (Пловдив), завършил с драматична победа на домакините с 4:3. Етър спечели с 4:2 гостуването си на Нефтохимик, Славия победи Арда с 4:0, а Септември се наложи с 3:0 над Локомотив (Пловдив).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от шестия кръг на първенството.

Насладете се на головете от шестия кръг в Елитната група до 17 години!

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