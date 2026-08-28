Славия 0:0 Септември

Славия и Септември играят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Резултатът на стадион “Александър Шаламанов” към момента е 0:0.

Двата тима стартираха равностойно срещата и не успяха да си създадат интересни положения през първите 20 минути.

СЛАВИЯ 0:0 СЕПТЕМВРИ

Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Дейвид Малембана, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 95. Владимир Милетич, 7. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов;

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 11. Александър Джамов, 3. Себастиян Уейд, 6. Педро Тавареш, 29. Херард Францети, 27. Андре Либерал.

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