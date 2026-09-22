Сериозни тревоги в Черноломец

Сериозни кадрови проблеми застигнаха треньорското ръководство на Черноломец (Попово).

Петима футболисти са с контузии, някои от които трайно. Светослав Славчев е с разкъсана връзка на коляното и заедно с Александър Недев въобще не играха при победата срещу Светкавица в изминалия кръг. Озан Ремзи също е с травма.

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В двубоя със Светкавица травми получиха Давид Асенов, който стъпи накриво, а Беадир Беадиров има проблеми с адукторите.

Надеждите на треньорския тандем Невен Венков – Илиян Памуков са поне един или двама от контузените да се възстановят за съботното домакинство срещу Рилци.

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