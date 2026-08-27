Кой ще направи решаващата крачка към Лигата на конференциите

В днешния 27 август (четвъртък) ще станат ясни участници, които ще оцелеят в европейските клубни турнири и ще имат шест изяви до края на астрономическата 2026 г. В Лигата на конференциите се играят общо 23 плейофни срещи реванш, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието им в реално време. Победителите от тези двойки ще се класират за основната фаза на третия по сила турнир под шапката на УЕФА, където вече ги чака шотландският вицешампион Хартс, който вчера елиминира Рапид (Виена).

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Към тези 24 състава ще се присъединят още 12 тима, които също ще играят тази вечер, само че в по-реномирания турнир Лига Европа. Отпадналите оттам няма да приключат с европейската си кампания и ще изиграят поне още шест мача от Лигата на конференциите.

Време е да се наредят и последните парчета от пъзела в Лига Европа

Сред очакваните мачове определено ще бъде този на Апоел (Тел Авив), за който се състезава българинът Адриан Краев. Израелците от 21:00 часа българско време приемат италианския Аталанта на неутрален терен в Мишколц, Унгария, заради усложнената военна обстановка в Близкия Изток. Първият мач завърши при нулево равенство и шансовете пред Апоел, който по пътя си отстрани Лудогорец, има всички шансове.

Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

В тази фаза на надпреварата участва и градският съперник на Апоел - Макаби (Тел Авив), който отпадна от ЦСКА от Лига Европа и сега на неутрален терен в Батуми, Грузия, приема швейцарския Лугано. Тимът от страната на „кръстоносците" спечели първия мач с 2:1.

Предпоследната жертва на ЦСКА от Лига Европа пък Карабах приема Твенте. Азерите имат аванс от 1:0 срещу бившия отбор на Николай Михайлов.

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Тук е и един от тимовете, покосени от Левски в Шампионската лига. Това е босненският шампион Борац (Баня Лука), който има аванс от 3:1 срещу исландския Викингур (Рейкявик).



Друг сблъсък на тим, свързан с български състезател, е този на ПАОК на Кирил Десподов, който ще гостува от 20:00 часа на Бран в Берген. Първият мач на „Тумба" завърши при 1:1, а сега реваншът е отворен, като все още не се е появила информация дали Десподов се е възстановил от дългата си контузия.

Междувременно ще видим и изявите на някои от реномираните европейски отбори. Шотландският Рейнджърс е гост на чешкия Яблонец. Островитяните спечелиха първия мач с 1:0.

Монако също има минимален аванс след 3:2 срещу полския Гурник (Забже) и сега ще опита да довърши всичко на своя земя в Княжеството.

Монако взе аванс след надстрелване в Полша

Фрайбург, който от своя страна през миналия сезон игра финал в Лига Европа, сега е домакин на друг шотландски отбор в лицето на Мъдъруел. Германците спечелиха на Острова с 3:1 и сега у дома имат всички изгледи да направят нова силна европейска кампания.

Четирикратният европейски клубен шампион Аякс е домакин на швейцарския Сион. Нидерландците водят с 4:2 след първия мач.

Брайтън приема Тромсьо от Норвегия, като двата тима направиха нулево равенство преди седмица.

Брага ще опита да довърши започнатото срещу Аустрия (Виена), като португалците пристигат в Австрия с аванс от 2:0.

Бившият треньор на ЦСКА Саша Илич е изправен пред тежка задача. Сърбинът, който е начело на отбора на сърцето си Партизан, трябва да прави много сложен обрат срещу Хетафе след загубата с 1:3 в Испания.

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Разбира се, ще има още много интересни сблъсъци, чийто краен изход Sportal.bg ще ви представи.

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