Анге Постeкоглу е доволен от формата на Кристиано Роналдо

Старши треньорът на Ал-Насър Анге Постекоглу говори за текущото състояние на звездата на отбора Кристиано Роналдо. Специалистът похвали формата, в която се намира голмайстора. 41-годишният нападател се оттегли от националния отбор на Португалия поради конфликт със старши треньора Жорже Жезус, който реши да не го пусне на терена за мача срещу Норвегия на 27 септември.

"Роналдо се завърна в добра форма и е психически и физически готов, а това е най-важното за нас. Що се отнася до националния тим и случилото се там, аз самият бях треньор на националния отбор и не можех да понасям, когато клубните треньори коментираха случващото се в националния отбор, така че няма да говоря точно за това сега", каза Постекоглу, който беше треньор на австралийския национален тим.

Regarding Cristiano Ronaldo's fitness and your take on the Cristiano Ronaldo and Jorge Jesus Issue? 🇦🇺🗣 Ange Postecoglou: "Cristiano Ronaldo is fresh, fit and ready to play, which is good for us. I was a national team coach for four years, and I didn’t like it when other coaches spoke about me." https://t.co/rYF635JJjH — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 7, 2026

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Снимки: Gettyimages