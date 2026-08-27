Краев и Апоел отстъпиха на Аталанта

Апоел (Тел Авив) с Андриан Краев в състава си загуби с 0:1 от Аталанта и приключи участието си в евротурнирите. Срещата бе реванш от плейофите в Лигата на конференциите и се игра в Унгария, а първият мач бе завършил 0:0. Апоел, който отстрани Лудогорец във втория квалификационен кръг, не успя да спре италианците.

Аталанта имаше предимство през голяма част от мача. Удар с глава на Едерсон мина покрай вратата, а Самарджич тества вратаря на съперника. Гостите създадоха още няколко положения, но гол не падаше. Това се промени в 72-ата минута, когато резервата Джанлука Скамака се разписа. След ъглов удар топката отиде до Бернаскони, който опита удар от въздуха, но това се превърна в асистенция към Скамака, който отклони топката към мрежата. Апоел опита да отговори, но тимът на Маурицио Сари удържа и ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите.

Atalanta qualifying for the Conference League was HUGE for Italian football 🇮🇹



Every European result matters in the coefficient race for that extra Champions League spot.



They made us sweat against Hapoel, but Scamacca delivered the winner and Atalanta are through ✅ pic.twitter.com/CuKxjOYE6s — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 27, 2026

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Снимки: Imago