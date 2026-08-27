Партизан беше близо, но остана извън евротурнирите

След като Цървена Звезда се провали в Лига Европа, големият му съперник Партизан пък директно изхвърча от евротурнирите, след като не успя да влезе в основната фаза на Лига на конференциите. В плейофния кръг “гробарите” бяха елиминирани от Хетафе. Партизан загуби първата среща в Испания с 1:3, а на реванша спечели само с 2:1, което се оказа недостатъчно. В интерес на истината сръбският тим направи силен мач в четвъртък вечер, но остана с празни ръце.

Дже изведе Партизан напред в 54-тата и домакините тръгнаха да преследват втори гол, който щеше да изравни общия резултат.

Енес Юнал обаче изравни в 69-ата и това нулира всичко.

Последва ново попадение за белградчани, дело на Ерик Койжек в 77-ата. До края обаче домакините така и не стигнаха до нужния им трети гол.

Така Партизан остава извън груповата фаза на евротурнирите за четвърта поредна година. За Хетафе пък влизането в основната фаза е първо такова от сезон 2019/20, когато тимът стигна 1/8-финал в Лига Европа.

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