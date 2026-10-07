Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву беше част от отбора на “нерадзурите”, който спечели требъл под ръководството на Жозе Моуриньо през 2010 г., а сега има изключителни успехи в началото на кариерата си като наставник. След само няколко месеца в Парма той прие работата на “Сан Сиро” и в първия си пълен сезон изведе тима до триумф в Серия А и Купата на Италия.

“Това е свят, който може да промени начина, по който възприемаш нещата. Има риск да сложиш маска, която да крие истинското ти аз в определени моменти. На мен не ми харесва да правя това. Ако това се случи с мен, ще кажа “достатъчно”. Не мисля за бъдещото, а искам да преживея това, което съм в момента, без да си давам пет, 10 или 20 години кариера”, сподели Киву в италиански подкаст.

“Имам година и половина опит като треньор в Серия А, малко повече посивели косми, но нищо друго в мен не се е променило. Имам същата страст и амбиция. Вярвам, че съм същият човек”, допълни той.

Chivu spiega: «L’equilibrio è la chiave. Rimonte? Guardo sempre con fiducia la reazione. Con Mourinho ci siamo visti poco» https://t.co/r3DlHynPeq — InterNews24 (@news24_inter) October 7, 2026

Като бивш играч Киву разбира нуждите на играчите: “Опитвам се да проявявам разбиране, да не влагам допълнителен стрес на играчите. Научих се да бъда по-стабилен в моята несигурност. Успехът и провалът са две различни неща, които аз третирам по един и същ начин. Не изпитвам силен възторг, ако нещата вървят, и не се депресирам, когато не вървят”.

Специалистът коментира лятната селекция и по-специално привличането на трима англичани в лицето на Джед Спенс, Къртис Джоунс и Джон Стоунс: “Няма нещо, което Спенс да не може да прави. Той работи с отбора от една седмица. Опитахме се да привлечем хора, които са близо до нашия начин на работа. Джоунс и Спенс се адаптираха много бързо. При Стоунс ситуацията е различна с контузията, но той е прекрасен човек и много се радваме, че е с нас”.

SERIE A | "Spence si allena da una settimana con noi, fa tutto: non ha esercitazioni che non può fare. Jones è sempre stato con noi. Stones sta facendo la riatletizzazione, sta meglio anche lui. Non sono calciatori diversi da noi: siamo stati bravi a scegliere persone che assomigliano molto al nostro modo di fare": Cristian Chivu, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, fa il punto sulle condizioni dei nuovi arrivati in casa Inter a tre giorni dalla ripresa di campionato, contro il Parma. #ANSA https://t.co/Q8ufjbNZIx — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 7, 2026

Киву говори и за израстването на Анди Диуф, който дебютира за националния отбор на Франция. Зинедин Зидан го използва като ляв бек, в Интер играе като дясно крило, а предпочитаната му позиция е в средата на терена.

“Диуф е любопитен, иска да се развива. Прекарваме много време с него във видео сесии, за да му помогна да разбере как да се движи без топка. Той не е свикнал да играе в защита, но няма какво повече да искам от него по отношение на желанието му да работи. Процесът е дълъг и понякога можеш да се учиш по-бързо от грешките. Понякога стреля с по-слабия крак и това ми харесва. Той трябва да намира повече решения”, обясни треньорът.

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Снимки: Gettyimages