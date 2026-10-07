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Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор

  • 7 окт 2026 | 19:55
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Старши треньорът на Интер Кристиан Киву беше част от отбора на “нерадзурите”, който спечели требъл под ръководството на Жозе Моуриньо през 2010 г., а сега има изключителни успехи в началото на кариерата си като наставник. След само няколко месеца в Парма той прие работата на “Сан Сиро” и в първия си пълен сезон изведе тима до триумф в Серия А и Купата на Италия.

“Това е свят, който може да промени начина, по който възприемаш нещата. Има риск да сложиш маска, която да крие истинското ти аз в определени моменти. На мен не ми харесва да правя това. Ако това се случи с мен, ще кажа “достатъчно”. Не мисля за бъдещото, а искам да преживея това, което съм в момента, без да си давам пет, 10 или 20 години кариера”, сподели Киву в италиански подкаст.

“Имам година и половина опит като треньор в Серия А, малко повече посивели косми, но нищо друго в мен не се е променило. Имам същата страст и амбиция. Вярвам, че съм същият човек”, допълни той.

Като бивш играч Киву разбира нуждите на играчите: “Опитвам се да проявявам разбиране, да не влагам допълнителен стрес на играчите. Научих се да бъда по-стабилен в моята несигурност. Успехът и провалът са две различни неща, които аз третирам по един и същ начин. Не изпитвам силен възторг, ако нещата вървят, и не се депресирам, когато не вървят”.

Специалистът коментира лятната селекция и по-специално привличането на трима англичани в лицето на Джед Спенс, Къртис Джоунс и Джон Стоунс: “Няма нещо, което Спенс да не може да прави. Той работи с отбора от една седмица. Опитахме се да привлечем хора, които са близо до нашия начин на работа. Джоунс и Спенс се адаптираха много бързо. При Стоунс ситуацията е различна с контузията, но той е прекрасен човек и много се радваме, че е с нас”.

Киву говори и за израстването на Анди Диуф, който дебютира за националния отбор на Франция. Зинедин Зидан го използва като ляв бек, в Интер играе като дясно крило, а предпочитаната му позиция е в средата на терена.

Диуф е любопитен, иска да се развива. Прекарваме много време с него във видео сесии, за да му помогна да разбере как да се движи без топка. Той не е свикнал да играе в защита, но няма какво повече да искам от него по отношение на желанието му да работи. Процесът е дълъг и понякога можеш да се учиш по-бързо от грешките. Понякога стреля с по-слабия крак и това ми харесва. Той трябва да намира повече решения”, обясни треньорът.

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Снимки: Gettyimages

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