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Фрайбург не остави шансове на шотландци и в реванша и ще играе в основната фаза на ЛК

  • 27 авг 2026 | 22:05
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Фрайбург не остави шансове на шотландци и в реванша и ще играе в основната фаза на ЛК

Фрайбург не остави особени шансове на шотландския Мъдъруел и победи с 4:1 в мача реванш от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лигата на Конференциите. Първото полувреме приключи при равен резултат 1:1, но през втората част миналогодишният финалист в Лига Европа не остави съмнение в превъзходството си и вкара три безответни гола, улеснен и от червения картон на гостите в 58-ата минута.

Интересното е, че в първата среща в Шотландия, която завърши 3:1 за немския тим, Мъдъруел отново остана с човек по-малко през второто полувреме. Така след две победи и общ резултат 7:2 Фрайбург продължава напред.

Още в 7-ата минута Фрайбург поведе. Максимилиан Егещайн изведе Дери Шернхант, който изведе германците напред за 1:0. 16 минути по-късно обаче Мъдъруел успя да изравни след добра комбинация между Ибрахим Саид и Еманюел Лонгело – 1:1. До края на полувремето Фрайбург пропусна отново да поведе, след като първо опасен удар на Юито Сузуки профуча малко встрани, а изстрел на Сириак Ирие нацели напречната греда на шотландците.

През втората част обаче германците не оставиха никакви шансове на гостите. Фрайбург допълнително бе улеснен от директния червен картон на играча на Мъдъруел Джейк Гирдууд-Райх в 58-ата минута. Само три минути по-късно домакините отново излязоха напред след центриране и точен удар с глава на Игор Матанович - 2:1. В 64-ата година, пак след центриране от ъглов удар на Шернхарт, топката бе засечена от Ирие за 3:1. Крайното 4:1 бе оформено от японеца Кейсуке Гото, който вкара в 86-ата минута с удар от наказателното поле.

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