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Панатинайкос преживя същата драма като срещу ЦСКА 1948

  • 27 авг 2026 | 23:19
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Панатинайкос преживя същата драма като срещу ЦСКА 1948

Панатинайкос преживя пълно дежавю от сблъсъка с ЦСКА 1948, като в крайна сметка инфарктно стигна до заветната основна фаза на Лига на конференциите. В плейофен сблъсък гърците много трудно елиминираха чешкия Храдец Кралове. Първата среща в Атина също беше завършила наравно (2:2), а в ответния мач “детелините” се наложиха с 2:1 след продължения, както го сториха и срещу българския представител на 11 август на “Васил Левски”. Решаващият гол отново беше отбелязан от същия човек както в София - Сирил Десерс. Това стана от дузпа далеч след изтичането на 120-ата минута.

Панатинайкос пребори и малшанса, който съпътстваше тима и в двата мача с Храдец. В първия сблъсък ПАО водеше с 2:0 до 89-ата минута, но чехите успяха да изравнят. Същото почти се повтори и на ответния двубой, тъй като гърците поведоха чрез друго попадение на Десерс (72’) и водеха до втората минута на добавеното време. Тогава ветеранът Владимир Дарида изразни с едно от малкото положения на домакините.

Срещата влезе в продължения, в които Панатинайкос все пак надделя след споменатия гол на Десерс от наказателен удар.

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