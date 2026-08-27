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Брайтън отнесе Тромсьо

  • 28 авг 2026 | 00:28
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Брайтън отнесе Тромсьо

Брайтън си осигури участие в основната фаза на Лигата на конференциите. "Чайките" спечелиха с 4:0 реванша срещу Тромсьо и след нулевото равенство от преди седмица продължават напред.

Те решиха мача до почивката, след като вкараха три гола през първата част. Харалампос Костулас, Максим де Кайпер и Матс Вийфер се разписаха, а Оливие Боскали добави четвърто попадение малко преди края. Норвежците не успяха да повторят представянето си от миналата седмица и завършиха мача без точен удар към вратата на домакините

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Снимки: Imago

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