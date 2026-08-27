Отборът на Десподов приключи с Европа

Норвежкият Бран спечели драматична победа с 3:2 над ПАОК в реванша от плейофния кръг на Лигата на конференциите и елиминира своя съперник. Първата среща бе приключила 1:1 и с общ резултат 4:2 скандинавците продължават напред. След този резултат отборът на Кирил Десподов отпадна от надпреварата и от евротурнирите като цяло. Българинът обаче отново не игра, тъй като все още не е готов след контузията, която лекуваше доскоро. Попаденията за домакините в Берген отбелязаха Ноа Холм (45+3'), Кристал Мани Ингасон (56') и Никлас Кастро (86'-дузпа), докато за гостите точни бяха Шериф Ндиаи (63') и Христос Зафирис (67')

Домакините поведоха в третата минута на добавеното време на първото полувреме, след като при центриране от корнер Холм засече топката с глава и я прати в мрежата за 1:0.

В 56-ата минута Бран удвои преднината си, възползвайки се от грешка в отбраната на гостите, при която топката стигна до Ингасон, който с точен изстрел покачи на 2:0.

ПАОК обаче показа характер и върна едно попадение в 63-тата минута, когато Пелкас намери отлично Ндиаи в наказателното поле и нападателят с прецизен удар намали на 2:1.

Само четири минути по-късно, в 67-мата минута, гърците стигнаха до пълно изравняване, след като Тейлър центрира, Хацидис отклони с глава, а Зафирис с плътен изстрел опъна мрежата за 2:2.

В 76-ата минута ПАОК беше на крачка от пълния обрат, след като Зафирис прати топката в мрежата за трети път, но след намеса на ВАР голът беше отменен поради засада.

В 83-тата минута съдията отсъди спорна дузпа в полза на норвежците за нарушение на Янулис в наказателното поле. Зад топката застана Кастро, който беше безкомпромисен от бялата точка и отбеляза победния гол за крайното 3:2.

С този драматичен триумф Бран си подпечата мястото в груповата фаза на Лигата на конференциите за сезон 2026/27. Отборът на ПАОК приключи окончателно участието си в европейските клубни турнири за тази кампания.

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