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ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
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  3. Карабах преживя още по-голямo разочарование от това срещу ЦСКА

Карабах преживя още по-голямo разочарование от това срещу ЦСКА

  • 27 авг 2026 | 22:06
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Карабах преживя още по-голямo разочарование от това срещу ЦСКА

Елиминираният от ЦСКА в Лига Европа тим на Карабах изобщо остана извън евротурнирите, след като не успя да стигне дори до основна фаза на Лига на конференциите. В плейофния кръг азерите бяха победили Твенте с 1:0 като гости в първата среща, но в реванша загубиха тежко с 1:4 след продължения.

Драмата беше пълна, защото до добавеното време на второто полувреме резултатът беше 1:1, което класираше Карабах. Във втората минута от него обаче Макс Брунс вкара за 2:1 в полза на нидерландците, което прати сблъсъка в продължения. Преди това домакините даже водеха с 1:0 до 79-ата минута след гол на Кади Боржес (59’), преди Марко Пяца да изравни. В добавения половин час нидерландците се разписаха още два пъти чрез Ваут Вегхорст (94’) и Юнес Таха (114’).

За всичко този развой влияение оказа и изгонването на Марко Янкович от Карабах за втори жълт картон в 106-ата минута.

За Твенте това е завръщане в основната фаза на евротурнирите, след като през миналия те не играха никъде.

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