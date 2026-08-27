Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Монако с лекота стигна до непривичната за себе си Лига на конференциите

Монако с лекота стигна до непривичната за себе си Лига на конференциите

  • 27 авг 2026 | 21:43
  • 588
  • 0
Монако с лекота стигна до непривичната за себе си Лига на конференциите

Редовният участник в Шампионската лига Монако този сезон ще се подвизава в третия по сила турнир Лига на конференциите, след като безпроблемно стигна до основната фаза. В плейофния кръг тимът от Княжеството надви Гурник (Забже) с общ резултат 7:3. Първо “монегаските” бяха спечелили с 3:2 на чужд терен, а сега с лекота отнесоха съперника с 4:1 на “Луи II”.

Парис Брунер (30’) и Мамаду Кулибали (43’) бяха точни преди почивката, а веднага след нея Александър Головин (50’) покачи на 3:0. Разписа се и Мика Бирет (78’), преди Жанис Антист (83’) да вкара за поляците.

Монако стигна до този турнир малко щастливо, защото завърши чак седми във френското първенство, но грабна евроквотата на късмет, възползвайки се от факта, че Ланс спечели Купата на страната, а си беше гарантирал място в ШЛ през Лига 1.

Гурник (Забже) остава извън евротурнирите, макар това лято да стартира от квалификациите на Шампионската лига като втори в страната си. Там отборът отстъпи на Фенербахче и отиде в Лига Европа, където пък имаше нещастието да бъде елиминиран от Ференцварош. За лош късмет Гурник попадна точно на Монако в ЛК, което се оказа фатално.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ираола коментира евентуалния трансфер на Баркола и бъдещето на Гакпо

Ираола коментира евентуалния трансфер на Баркола и бъдещето на Гакпо

  • 27 авг 2026 | 17:04
  • 7585
  • 8
Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

  • 27 авг 2026 | 16:58
  • 9148
  • 2
Луис Енрике за почивката на Дембеле: Така беше и миналата година, той беше, е и ще бъде ключов играч за нас

Луис Енрике за почивката на Дембеле: Така беше и миналата година, той беше, е и ще бъде ключов играч за нас

  • 27 авг 2026 | 16:43
  • 1530
  • 0
Аморим за Леао и защо трима други няма да бъдат допуснати да тренират с Милан повече

Аморим за Леао и защо трима други няма да бъдат допуснати да тренират с Милан повече

  • 27 авг 2026 | 16:26
  • 4369
  • 3
Официално: Ливакович подписа с Барселона

Официално: Ливакович подписа с Барселона

  • 27 авг 2026 | 15:47
  • 2323
  • 2
От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

От Атлетико с официална позиция за Алварес: Бихме преговаряли, но не и с Барса

  • 27 авг 2026 | 15:31
  • 8678
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 109255
  • 1006
Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 22:51
  • 12063
  • 8
Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

  • 27 авг 2026 | 22:42
  • 9788
  • 33
На полувремето: Барса 1:0 Атлетик Б

На полувремето: Барса 1:0 Атлетик Б

  • 27 авг 2026 | 22:01
  • 7595
  • 5
Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

  • 27 авг 2026 | 20:15
  • 45841
  • 26
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

  • 27 авг 2026 | 19:30
  • 70254
  • 52