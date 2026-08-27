Монако с лекота стигна до непривичната за себе си Лига на конференциите

Редовният участник в Шампионската лига Монако този сезон ще се подвизава в третия по сила турнир Лига на конференциите, след като безпроблемно стигна до основната фаза. В плейофния кръг тимът от Княжеството надви Гурник (Забже) с общ резултат 7:3. Първо “монегаските” бяха спечелили с 3:2 на чужд терен, а сега с лекота отнесоха съперника с 4:1 на “Луи II”.

Парис Брунер (30’) и Мамаду Кулибали (43’) бяха точни преди почивката, а веднага след нея Александър Головин (50’) покачи на 3:0. Разписа се и Мика Бирет (78’), преди Жанис Антист (83’) да вкара за поляците.

Монако стигна до този турнир малко щастливо, защото завърши чак седми във френското първенство, но грабна евроквотата на късмет, възползвайки се от факта, че Ланс спечели Купата на страната, а си беше гарантирал място в ШЛ през Лига 1.

Гурник (Забже) остава извън евротурнирите, макар това лято да стартира от квалификациите на Шампионската лига като втори в страната си. Там отборът отстъпи на Фенербахче и отиде в Лига Европа, където пък имаше нещастието да бъде елиминиран от Ференцварош. За лош късмет Гурник попадна точно на Монако в ЛК, което се оказа фатално.

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