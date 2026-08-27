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Аякс е в основната фаза на ЛК след нова голова фиеста

  • 27 авг 2026 | 23:31
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Аякс е в основната фаза на ЛК след нова голова фиеста

Аякс си спретна ново голово шоу срещу швейцарския Сион и спечели с ефектното 5:3 в мача реванш от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лигата на Конференциите. Така с общ резултат 9:5 амстердамският гранд продължава напред в турнира, като си осигури европейски мачове поне до зимата. С два гола за Аякс се отличи новото нигерийско попълнение от Уулвърхамптън Толу Арокодаре, а хеттрик за Сион реализира Уинсли Ботели.

Още в 1-ата минута амстердамци излязоха напред. След изпълнение на корнер Юри Баас стреля опасно с глава, стражът на Сион успя да избие, но нямаше какво да направи при добавката на бранителя – 1:0. Сион обаче бързо стигна до обрат след две попадения на Ботели в 18-ата и 36-ата минути, като при второто стражът на домакините Марк-Андре тер Стеген не се намеси особено добре.

Аякс обаче обърна резултата още до края на първата част. Първо Дейви Клаасен изравни с хубав удар от наказателното поле в 39-ата минута, а в продължението Толу Арокодаре със силен диагонален шут направи 3:2.

Пак нигериецът се разписа в 51-ата минута, с което резултатът стана 4:2. Само няколко минути по-късно Аякс реализира и пети гол, след като Кайо Енрике напредна и подаде към норвежеца Оливер Едвардсен, който с лекота реализира. Крайното 5:3 бе оформено от Уинсли Ботели, който в последната минута на редовното време вкара своя хеттрик.

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