С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

Шотландският вицешампион Хартс направи огромен подвиг и въпреки че игра с човек по-малко, елиминира Рапид (Виена), за да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите.
Двубоят в австрийската столица завърши при равенство 1:1 в редовното време и след ремито 2:2 миналата седмица на Острова двата тима преминаха в етап на две продължения по 15 минути. Домакините могат да се сърдят само на себе си, тъй като те поведоха с 1:0 с попадението на Ерджан Кара в 36-ата минута и при същия резултат те останаха с човек повече.
В 77-ата минута Томас Магнусон от Хартс получи директен червен картон, което парадоксално даде импулс на гостите и в 81-вата Пиер Ландри Каборе изравни.
Така срещата премина в продължения и там дори шотландците осъществиха пълен обрат, след като в 102-рата минута Калвин Милър се разписа.
Драмата обаче трябваше да бъде пълна и в 119-ата минута Ненад Цветкович върна виенчани в мача, правейки 2:2. Така общият резултат стана 4:4 и двата тима трябваше да решат всичко след изпълнение на дузпи.
При тях шотландците не рухнаха психически и съумяха да се наложат с 4:3, което направи 6:5 като краен резултат и 8:7 в общия сблъсък в тяхна полза.
За Хартс головете от 11-метровите наказателни удари реализираха авторът на попадението от редовното време Милър, както и още Йорди Алтена, Роджърс Мато и Сабах Керьота.
Единствен за гостите пропусна от бялата точка Ошийн Макентий, но това не повлия на крайния изход от двубоя, тъй като австрийците на два пъти се пропукаха при изпълненията си. Големите грешници бяха Халил Хайдара и Марко Тилио.
Така тотално бяха обезсмислени точното изпълнение на автора на попадението от редовното време Кара, както и попаденията от бялата точка на Луис Шауб и Юсуф Демир.
По този начин Хартс спаси европейската си кампания, тъй като стартира от предварителните кръгове на Шампионската лига и бе много близо до окончателно отпадане от турнирите на УЕФА. Освен това те се превърнаха и в първия тим, стигнал основната фаза на Лигата на конференциите този сезон. Другите 35 тима ще станат ясни в утрешния 27 август (четвъртък) - 23 от тях ще са спечелилите плейофните си срещи в надпреварата, а другите 12 ще бъдат препъналите се в четвъртия предварителен кръг на Лига Европа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google