С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

Шотландският вицешампион Хартс направи огромен подвиг и въпреки че игра с човек по-малко, елиминира Рапид (Виена), за да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите.

😄 Euro euphoria

😬 Selection disruption

😅 Frustration to elation

🧤 Heroic Reus

👏 Unsung heroes



How Hearts produced a famous Euro night to earn Conference League qualification & £5m | @sked21 at the Allianz Stadion.



🔗 https://t.co/aztzWILtzN pic.twitter.com/M1hJEw19DR — Hearts Standard (@HeartsStandard_) August 26, 2026

Двубоят в австрийската столица завърши при равенство 1:1 в редовното време и след ремито 2:2 миналата седмица на Острова двата тима преминаха в етап на две продължения по 15 минути. Домакините могат да се сърдят само на себе си, тъй като те поведоха с 1:0 с попадението на Ерджан Кара в 36-ата минута и при същия резултат те останаха с човек повече.

В 77-ата минута Томас Магнусон от Хартс получи директен червен картон, което парадоксално даде импулс на гостите и в 81-вата Пиер Ландри Каборе изравни.

Half-time of the additional 30 minutes and 10-man Hearts have their noses in front thanks to Calvin Miller's volley⚽



They are doing so with a number of players out of position due to yet more injuries💉 pic.twitter.com/Scpti1QJq0 — Hearts Standard (@HeartsStandard_) August 26, 2026

Така срещата премина в продължения и там дори шотландците осъществиха пълен обрат, след като в 102-рата минута Калвин Милър се разписа.

Драмата обаче трябваше да бъде пълна и в 119-ата минута Ненад Цветкович върна виенчани в мача, правейки 2:2. Така общият резултат стана 4:4 и двата тима трябваше да решат всичко след изпълнение на дузпи.

It goes to penalties🥅



A makeshift, 10-man Hearts concede in the final minute of extra time pic.twitter.com/SRnZQma61a — Hearts Standard (@HeartsStandard_) August 26, 2026

При тях шотландците не рухнаха психически и съумяха да се наложат с 4:3, което направи 6:5 като краен резултат и 8:7 в общия сблъсък в тяхна полза.

За Хартс головете от 11-метровите наказателни удари реализираха авторът на попадението от редовното време Милър, както и още Йорди Алтена, Роджърс Мато и Сабах Керьота.

Единствен за гостите пропусна от бялата точка Ошийн Макентий, но това не повлия на крайния изход от двубоя, тъй като австрийците на два пъти се пропукаха при изпълненията си. Големите грешници бяха Халил Хайдара и Марко Тилио.

Така тотално бяха обезсмислени точното изпълнение на автора на попадението от редовното време Кара, както и попаденията от бялата точка на Луис Шауб и Юсуф Демир.

A night of Hearts falling apart again it seems! pic.twitter.com/YsIepjusTi — Hearts Standard (@HeartsStandard_) August 26, 2026

По този начин Хартс спаси европейската си кампания, тъй като стартира от предварителните кръгове на Шампионската лига и бе много близо до окончателно отпадане от турнирите на УЕФА. Освен това те се превърнаха и в първия тим, стигнал основната фаза на Лигата на конференциите този сезон. Другите 35 тима ще станат ясни в утрешния 27 август (четвъртък) - 23 от тях ще са спечелилите плейофните си срещи в надпреварата, а другите 12 ще бъдат препъналите се в четвъртия предварителен кръг на Лига Европа.

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