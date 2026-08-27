Време е да се наредят и последните парчета от пъзела в Лига Европа

В днешния 27 август (четвъртък) ще станат ясни последните 12 отбора, които ще се присъединят към основната фаза на Лига Европа. Плейофните реванши ще стартират в 19:00 часа българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието им в реално време.

Дъжд от голове и някои изненади в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Логично българската публика ще бъде заинтересувана най-много от мача на 31-кратния ни шампион ЦСКА, който посреща ОФИ Крит на „Васил Левски". „Червените" изостават с 0:3 след първия мач, но са готови на исторически обрат, вдъхновени от верните си фенове на трибуните на Националния стадион в „Борисовата градина". Срещата ще стартира от 21:00 часа местно софийско време.



ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

Иначе програмната схема ще бъде открита с две срещи. В една от тях Арарат-Армения посреща Университатя (Крайова), който бе отстранен от Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Първият двубой в Румъния завърши при равенство 1:1. Другият двубой по същото време грузинският шампион Иберия 1999 приема Ягелония от Полша, който има комфортна преднина от 4:0.

Кой ще направи решаващата крачка към Лигата на конференциите

За 20:00 часа е насрочен реваншът между Виктория (Пилзен) и носителя на КЕШ от 1991 г. Цървена звезда. Сърбите имат комфортен аванс от 3:0, който изковаха преди седмица на „Мала Маракана", а към гранда от западната ни съседка съвсем наскоро се присъедини и българинът Кристиян Балов.

Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

От 21:00 часа португалският гранд Бенфика гостува на датския Орхус. Датчаните загубиха първия мач на „Луж" с 1:3, но сега на свой терен ще опитат да изковат обрат.

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Междувременно друг от отборите, които паднаха под гилотината на Левски, в лицето на Кайрат също ще опита да направи своя опит да стигне основната фаза на втория по сила турнир под шапката на УЕФА. Казахстанците обаче нямат особено голям шанс, тъй като изостават след 0:3 от Андерлехт след първия мач. Този двубой стартира от 21:30 часа.

По същото време е и срещата в Будапеща между Ференцварош и Трабзонспор. Към турците се присъедини през този летен трансферен прозорец бившата голова машина от Премиър лийг Мохамед Салах. Египтянинът разочарова преди седмица и неговият отбор загуби с 0:1 от унгарците, но сега край река Дунав южните ни съседи имат всички основания да не се чувстват обречени.

Разбира се, ще има още много интересни сблъсъци, чийто краен изход Sportal.bg ще ви представи. Най-важното е, че след края на турнирния ден дори при отпадане ЦСКА няма да приключи европейското си приключение за 2026 г. „Червените", както и другите 11 отпаднали тима, ще се присъединят към Лигата на конференциите.

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