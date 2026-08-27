Рейнджърс изхвърча от евротурнирите

Рейнджърс приключи участието си в евротурнирите за този сезон. Шотландският гранд загуби от Яблонец след дузпи в двубой от плейофите на Лигата на конференциите. Чехите спечелиха реванша с 1:0 и по този начин изравниха общия резултат. Стигна се до продължения, в които гол не падна, а при дузпите домакините стигнаха до успех.

"Сините" продължиха слабото си представяне при новия мениджър Дерек Макинес. Те записаха равенство и загуба на старта на шампионата, отпаднаха от Лига Европа, а сега и от третия по сила турнир на УЕФА и няма да играят в основна фаза на евротурнирите за първи път от 2017 г.

No European football beyond August for the first time in nine years for Rangers.#BBCFootball pic.twitter.com/vagIGGo0yH — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 27, 2026

Днес Рейнджърс бе тотално надигран. Яблонец доминираше през първото полувреме, но не успя да стигне до гол. Макинес направи тройна смяна на почивката, но и това не помогна. Домакините натиснаха и в 75-ата стигнаха до търсеното попадение, а негов автор бе Вахтанг Чантуришвили, който се разписа с удар от малък ъгъл. До края на редовното време не се стигна до нов гол, а това не се случи и в продълженията. При дузпите Рейнджърс водеше, но пропуски на Финдли Къртис и Джеймс Пенрайс позволиха на съперника да обърне нещата и да стигне до крайния успех.

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Снимки: Imago