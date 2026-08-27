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ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
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Рейнджърс изхвърча от евротурнирите

  • 27 авг 2026 | 22:19
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Рейнджърс изхвърча от евротурнирите

Рейнджърс приключи участието си в евротурнирите за този сезон. Шотландският гранд загуби от Яблонец след дузпи в двубой от плейофите на Лигата на конференциите. Чехите спечелиха реванша с 1:0 и по този начин изравниха общия резултат. Стигна се до продължения, в които гол не падна, а при дузпите домакините стигнаха до успех.

"Сините" продължиха слабото си представяне при новия мениджър Дерек Макинес. Те записаха равенство и загуба на старта на шампионата, отпаднаха от Лига Европа, а сега и от третия по сила турнир на УЕФА и няма да играят в основна фаза на евротурнирите за първи път от 2017 г.

Днес Рейнджърс бе тотално надигран. Яблонец доминираше през първото полувреме, но не успя да стигне до гол. Макинес направи тройна смяна на почивката, но и това не помогна. Домакините натиснаха и в 75-ата стигнаха до търсеното попадение, а негов автор бе Вахтанг Чантуришвили, който се разписа с удар от малък ъгъл. До края на редовното време не се стигна до нов гол, а това не се случи и в продълженията. При дузпите Рейнджърс водеше, но пропуски на Финдли Къртис и Джеймс Пенрайс позволиха на съперника да обърне нещата и да стигне до крайния успех.

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Снимки: Imago

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