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Засилени мерки за сигурност за мача между АЕК и Левски

  • 26 авг 2026 | 14:35
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Засилени мерки за сигурност за мача между АЕК и Левски

Предстоящият мач между АЕК и Левски е определян като високорисков заради опасенията от евентуални сблъсъци между привържениците на двата отбора, научи Sportal.bg.

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Местната полиция и УЕФА са предприели сериозни мерки за сигурност, с които да бъде предотвратено напрежение около стадиона и в различни части на Атина. Органите на реда ще следят стриктно за движението на феновете и ще предприемат необходимите действия при възникване на конфликтни ситуации.

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Причина за повишеното внимание е очакваното сериозно присъствие на привърженици на двата клуба. При пълни трибуни и силен интерес към двубоя властите ще се стремят да не допуснат контакт между агитките извън определените за тях зони.

Очаква се мерките за сигурност да останат засилени както преди началото на срещата, така и след нейния край.

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