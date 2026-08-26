Ето го сборния пункт за феновете на Левски в Атина

Привържениците на Левски, които ще посетят двубоя с АЕК, ще имат определен сборен пункт в Атина, научи Sportal.bg.

Засилени мерки за сигурност за мача между АЕК и Левски

Феновете на „сините“ ще се събират на Олимпийския стадион в северната част на гръцката столица. Оттам те ще бъдат организирано извозени с автобуси до стадиона на АЕК, на който ще се проведе мачът.

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Организацията е част от мерките за сигурност около двубоя, който е определен като високорисков. Целта е придвижването на българските привърженици да бъде контролирано и да се избегне контакт с фенове на домакините по време на транспортирането.

Очаква се около 1400 привърженици на Левски да заемат местата си в сектора за гости, докато още около 200 българи ще наблюдават срещата от ложите.

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