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Веласкес обяви на кого ще разчита срещу АЕК

  • 26 авг 2026 | 14:02
  • 2013
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Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион „АЕК Арена“. Срещата реванш от плейофа на Шампионска лига започва в 22:00 часа. Веласкес продължава да не може да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Трайно контузени са Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Новото попълнение Марко Груич очаквано не намери място в състава на Левски, тъй като не е картотекиран за мачовете срещу АЕК.

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук
Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Групата на Левски за гостуването в Атина:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа

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