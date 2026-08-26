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Стадионът за АЕК - Левски е разпродаден

  • 26 авг 2026 | 14:29
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Стадионът на АЕК ще бъде препълнен за предстоящия мач с Левски от плеойфа за влизане в Шампионска лига. По трибуните ще има 30 500 души, което гарантира изключителна атмосфера.

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Сериозно присъствие се очаква и от страна на българските фенове. Около 1400 привърженици на Левски ще бъдат настанени в сектора за гости, докато приблизително 200 „сини“ фенове ще гледат срещата от ложите на стадиона, научи екипът на Sportal.bg.

Интересът към двубоя е огромен, а пълните трибуни се очаква да превърнат срещата в едно от най-горещите футболни събития в Атина.

Мачът между АЕК и Левски започва в 22:00ч.

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