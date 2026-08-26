Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

Неприятен сблъсък между част от феновете на Левски и гръцката полиция е настъпил по време на пътуването на привържениците на “сините” към стадиона за днешния мач срещу АЕК в Атина. Полицията е използвала сълзотворен газ срещу част от феновете. Поради инцидента цялата колона от около 20 автобуса е била спряна за известно време.

Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

По-рано през деня шестима българи бяха задържани от органите на реда заради намерени ножове в автомобилите при проверка на пунктове за тол такси.

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