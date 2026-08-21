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Рилски спортист преследва първи успех

  • 21 авг 2026 | 12:05
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Рилски спортист преследва първи успех

Рилски спортист (Самоков) приема Монтана в среща от петия кръг на Втора лига. Двубоят е в събота, 22-ри август, от 18 часа и ще бъде излъчен на живо на платформата на генералния спонсор на шампионата.

„Скиорите“, които са в ролята на новак в шампионата, приемат изпадналия от елита тим, събрал 7 точки от четирите си мача до момента. Това подсказва, че двата отбора бяха разделени от две нива в българския футбол през предходната кампания.

След спечелената втора точка през сезона, благодарение на равенството 1:1 във Велико Търново срещу Етър, настроението в отбора е позитивно и всички остават отдадени на идеята за първи успех, който да ознаменува силната игра, която възпитаниците на Пламен Крумов показват до момента.

Тимът иска най-после да зарадва феновете си с една хубава домакинска победа, която се изплъзна във финалните минута на мача със Спартак (Плевен), завършил 2:2.

За последно двата тима се срещнаха през сезон 2008/09, когато Монтана спечели Западната „Б“ група, а Рилецо завърши шести в крайното подреждане.

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