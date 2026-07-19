Рилски спортист спечели последната си контрола

Рилски спортист (Самоков) записа победа в последната си лятна контрола. Шампионът на Югозападната Трета лига и новак във Втора лига надделя с 2:0 над Национал (София) в приятелски двубой, игран тази сутрин в Самоков.

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„Скиорите“ вкараха по веднъж в двете полувреме. През първата част точен беше Павлин Чиликов, а през второто полувреме се разписа и Дейвид Джоров.

Рилецо приключва подготовката си с 2 победи и 5 загуби в контролите, но в четири от петте срещи, в които не успя да спечели, срещна отбори от елита, включително играещия в евротурнирите КФ Малишева от Косово, петия и шестия от родния елит от миналия сезон и силния тим на Славия.

Тимът продължава подготовката за първия си официален мач в професионалния футбол у нас след 16-годишно прекъсване Рилски спортист ще приеме Лудогорец II. Двубоят е на 28-ми юли, вторник, от 18:30 часа на стадион „Искър“ в Самоков.

Резултати приятелските мачове на Рилски спортист по време на лятната подготовка:

27.06 – Рилски спортист – Малишева – 1:3

01.07 – Рилски спортист – Арда (Кърджали) – 0:2

04.07 – Рилски спортист – Вихрен (Сандански) – 1:0

08.07 – Рилски спортист – Локомотив (Пловдив) – 0:2

11.07 – Рилски спортист – ЦСКА II – 0:2

15.07 – Славия – Рилски спортист – 3:1

19.07 – Рилски спортист – Национал (София) – 2:0

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