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  3. Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

  • 25 сеп 2026 | 09:29
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Георги Йомов: Феновете ме искат в първия отбор на ЦСКА

Георги Йомов се завърна официално на терена след 4-годишна пауза заради допинг. Той игра за дублиращия отбор на ЦСКА при победата с 3:1 срещу Добруджа в Добрич преди четири дни.

"Доволен съм, че изиграх първата си среща. Това беше най-важното за мен. Надявам се и треньорите да са останали доволни от мен. Добре се чувствам. Винаги има какво да се желае и може да се надгражда. Аз лично съм ОК. Спокоен съм все едно съм играл и през миналата седмица мач. Не усещам голяма разлика, въпреки че отсъствах дълго", сподели Йомов пред "Мач Телеграф".

ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа, Йомов се завърна в игра
ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа, Йомов се завърна в игра

"Цел номер 1 ми е да се върна в първия отбор. Следвам стъпка по стъпка. Минавам през пътя, който трябва да мина, и вече оттам нататък треньорите и ръководството трябва да преценят дали може да ми се даде шанс. Ако ми се даде такъв, ще гледам да го използвам. Да покажа какво мога и ще направя всичко, което ми е по силите. Мисля, че мога с много да помогна.

Йомов: Пожелавам си да съм здрав и само успехи с ЦСКА
Йомов: Пожелавам си да съм здрав и само успехи с ЦСКА

Феновете също искат да се върна. Видях подкрепа от много хора и за това им благодаря. Много привърженици искат да се завърна отново на терена и да помагам на ЦСКА. Това е една голяма отговорност. Много хора следят развитието ми сега под лупа и аз ще се опитам да оправдая доверието им и да ги радвам.

Имам тренировки и с първия отбор, но предимно тренирам с втория тим. Реално аз с тях играя мачове и с тях се готвя. Старая се да мога да помогна на момчетата и да печелим във всеки един двубой. Плановете бяха първата ми среща да бъде още на 29-и миналия месец, но имах лек дискомфорт в областта на аддукторите и преценихме, че ще е по-добре да не рискуваме. Забавихме с малко още моята поява на терена. Възстанових се напълно и започнах да тренирам наравно с останалите момчета", каза още Йомов.

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