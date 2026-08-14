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Рилски спортист с ново попълнение в защита

  • 14 авг 2026 | 09:18
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Рилски спортист с ново попълнение в защита

Рилски спортист (Самоков) се подсили с ново попълнение в отбрана. Тимът привлече централният бранител Жозе Андре, който пристига от нидерландския Екселсиор.

Късен гол лиши Рилски от първа победа в групата
Късен гол лиши Рилски от първа победа в групата

Андре е роден на 3 ноември 2005 година и е от анголски произход, но притежава и нидерландски паспорт. През сезон 2024/25 е бил част от първия отбор на тима, който тогава печели промоция за елита.

През миналата кампания обаче е носил екипа на тима до 21 години, като е бил основен играч там. Жозе Андре може да действа и като десен бек. Днес той подписа своя договор с Рилски спортист и ще носи екипа с номер 3. Пожелаваме на Жозе Андре много успехи с екипа на Рилецо и първа победа още в събота!

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