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  3. Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

Тодор Янчев: Всичко опира до нашата нагласа, държим съдбата си в свои ръце

  • 25 сеп 2026 | 08:30
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев разкри очакванията си преди предстоящите решителни битки в европейските квалификации. Специалистът подчерта, че въпреки силата на съперниците, всичко зависи от мотивацията и представянето на неговите футболисти.

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„Всичко опира до нашата нагласа и желанието ни за победа. Няма нищо по-хубаво от това да държиш съдбата си в собствените си ръце. Нашите момчета са изключително амбицирани да дадат най-доброто от себе си. Мисля, че реалността е такава, че трябва да мечтаем за нещо голямо“, сподели Янчев.

Националите се изправят първо срещу лидера в групата – Португалия.

„Винаги гледаме най-близкия мач, именно този с португалците. Те разполагат с огромен потенциал, но ние играем у дома. Спокоен и уверен съм, защото знам, че разполагаме с много талантливо поколение. Трябва да се фокусираме изцяло върху тази първа среща, тъй като тя ще бъде ключова от психологическа гледна точка за следващите двубои“, обясни селекционерът.

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Той обърна внимание и на отличната комуникация между различните гарнитури на „трикольорите“.

„Съобразяваме се и с нуждите и желанията на първия отбор. В същото време в полезрението ни има момчета от селекцията до 19 години. Радвам се, че при нас съществува много добър диалог между генерациите.“

Янчев направи и бърз анализ на ситуацията в квалификационната група.

„Чехия остава основният ни претендент за второто място, ако приемем, че Португалия се откроява като точков актив и качество на игра. В никакъв случай обаче не отписвам и отбора на Шотландия“.

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Снимки: Владимир Иванов

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