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Пламен Крумов: Започваме да говорим на един език

  • 5 юли 2026 | 15:34
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Рилски спортист (Самоков) записа първия си успех в приятелските мачове това лято. Тимът се наложи с 1:0 над Вихрен (Сандански) в двубой, игран на базата в Говедарци.

Единственото попадение в срещата отбеляза Дейвид Джоров в 63-ата минута.

„Мисля, че се получи интересен двубой за хората, които бяха дошли да наблюдават. Играхме в перфектни условия на базата в Говедарци. Разделихме си по едно полувреме с отбора на Вихрен. През първото полувреме съперникът стоеше по-добре на терена и имаше повече опасности пред нашата врата. През втората част обаче ние взехме инициативата и създадохме 5 стопроцентови положения за гол, от които отбелязахме едно попадение, ударихме две греди и изпуснахме два пъти сами срещу вратаря. Но не резултатът е най-важното нещо. Най-важното е, че в момента, със съвсем леки изключения, момчетата са здрави, тренират много добре и започваме да говорим на един език, започват да разбират идеите ми. Доволен съм, че са много отдадени към тренировъчния процес“, заяви след срещата старши треньорът на тима Пламен Крумов.

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