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  3. Славия загря за ЦСКА с три гола срещу "скиорите"

Славия загря за ЦСКА с три гола срещу "скиорите"

  • 16 юли 2026 | 09:55
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Славия загря за ЦСКА с три гола срещу "скиорите"

Славия победи с 3:1 Рилски спортист в последната си приятелска среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу новака във Втора лига осигури шеста победа в общо шест проверки през лятото за водения от треньора Ратко Достанич състав.

Гостите от Самоков поведоха в 10-ата минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни в след близо един час игра в двубоя на стадион "Александър Шаламанов". В 76-ата минута Умаро Балде направи резултата 2:1 в полза на "белите", а седем минути сред това отново той пак се разписа във вратата на "скиорите".

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В 85-ата минута вратарят Иван Андонов спаси дузпа. В този мач 17-годишният страж от академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. "Белите" продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят у дома срещу ЦСКА на 20 юли.

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Снимки: Startphoto

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