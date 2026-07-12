Пламен Крумов: Продължаваме целенасочено подготовката за първия официален мач

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов сподели мнението си след поредната контрола на тима. В нея „скиорите“ отстъпиха с 0:2 на ЦСКА II.

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„Изключително много съм доволен от тези 10 дни, в които бяхме в лагерна обстановка. Свършихме страшно много работа. Нещото, от което най-много се опасявах за днешната контрола, се получи. Бил съм от другата страна доскоро, знам какво е в главата на футболистите след 10 дни далеч от семейството, от приятели, приятелки, деца. Така да ги накараш да играят мач, е трудно. Същевременно контролата дойде точно навреме, за да ни покаже някои слабости. Изправихме се срещу един много силен отбор на ЦСКА II с изключително добър треньор и селектирани млади и талантливи играчи. За мен този отбор е един от фаворитите за челните места във Втора лига. Има доста върху какво да работим. Ще си направим анализите и продължаваме целенасочено подготовката за първия официален мач“, каза Крумов за официалния сайт на клуба.

Рилецо приключи 10-дневния си подготвителен лагер, а в последната седмица преди старта на сезона ще изиграе още два приятелски двубоя.

„Играчите получават два дни заслужена почивка и от вторник продължаваме със заниманията през следващата седмица. Те включват две контроли – със Славия в сряда, от 19 часа, на стадион „Славия“ и в неделя сутрин срещу Национал (София)“, добави още Пламен Крумов.

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