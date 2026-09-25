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Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

  • 25 сеп 2026 | 10:07
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Любо Пенев иска две контроли за Локо (Сф) през паузата

Локомотив (София) ще запълни паузата за националните отбори с две контроли, пише "Тема Спорт". Те ще се играят следващата седмица, като в момента "железничарите" доуточняват съперниците за тях, както и местата.

Старши треньорът на "червено-черните" Любослав Пенев държи проверките да са две. Той даде по-дълга почивка на играчите - до вчера. Днес футболистите подновяват тренировки.

Локомотив (София) урежда двама от новите
Локомотив (София) урежда двама от новите

Както е известно, в последния си мач Локомотив (София) най-после записа първа победа от началото на сезона - 1:0 над Спартак (Варна) като гост. Очаква се Любо да даде шанс на някои от младите таланти в тима и на тези, които имаха по-малко минути. Заради дългото отсъствие от терените, заради контузия, Анте Аралица ще бъде натоварен повече, за да навакса физически своето изоставане.

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