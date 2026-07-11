Дубълът на ЦСКА победи и Рилски спортист

Дублиращият отбор на ЦСКА не спира с победите в подготвителната подготовка. Днес "армейците" зарадваха старши треньора Валентин Илиев навръх рождения му ден с хубава победа с 2:0 над Рилски спортист в Самоков.

Така от петте си контроли до момента "червените" записаха четири победи (над Спортист Своге, Пирин, Марек и Рилски спортист) и едно равенство (срещу Монтана).

ЦСКА поздрави Вальо Илиев

В днешния двубой ЦСКА II поведе в 17-ата минута, когато Радослав Живков изведе Константин Йорданов, който надбяга защитата на домакините и нахлу в наказателното поле. Там бе фаулиран от вратаря, а с изпълнението се нагърби Юлиан Илиев, който не сгреши за 1:0.

В 62-рата минута Илиян Димитров отправи удар по посока вратата на "скиорите", а в наказателното поле Любомир Костов технично я отклони, затвърждавайки крайния успех на "армейците".

Последната проверка на ЦСКА II преди старта на сезона във Втора лига е на 17 юли срещу Струмска слава.

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