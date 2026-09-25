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Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

  • 25 сеп 2026 | 08:22
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Живко Бояджиев: Да поставим точка на серията от загуби

Утре, Олимпик (Варна) ще играе в Аксаково с едноименния тим. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Със съперника се познаваме отлично. Залагаме на млади играчи. Очаквам да видим надиграване. Хубав мач. Естествено ще търсим максимума. Надяваме се да вземем точка или три, защото стана дълга серия от поредни загуби. Смятам, че имаме потенциал да спечелим. Трябва обаче да го демонстрираме на терена от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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