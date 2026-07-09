Локо (Пловдив) удари Рилски спортист в контрола

Локомотив Пловдив победи като гост с 2:0 Рилски спортист в приятелски мач.

След половин час игра Ефе Али откри резултата с удар от наказателното поле. Седем минути след почивката на двубоя на стадион "Искър" Аксел Велев оформи крайния резултат след грешка в защитата на отбора от Самоков.

Близо 20 минути на терена беше каращият пробен период при пловдивчани Франческо Калия.

Следващата проверка на Локомотив (Пловдив) ще бъде на 11-ти юли (събота), като съперникът в нея ще стане известен по-късно.

СНИМКА: Lokomotiv Plovdiv// FACEBOOK

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