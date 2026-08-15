Пламен Крумов: На прав път сме

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов говори след равенството на своя тим с Етър. Двата тима не се победиха и завършиха 1:1.

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

“С оглед развитието на мача съм доволен от резултата. От играта - нашият отбор е нов във Втора лига. Всеки мач имаме по 5-6 нови играчи, има какво да се желае, но сме на прав път. Момчетата се борят до последно и затова късметът ни покрива в края на мача.

Определено този гол на Етър дойде от нищото и ни пообърка целия план. Има го това във футбола, ще анализираме. С оглед развитието на резултата трябваше да подходим по-прагматично. Етър има опасни и бързи играчи. Направих корекции на полувремето. Втората част стояхме по-добре. С оглед на характера и усилията, взехме заслужена точка. Поздравявам и Етър, добър отбор изграждат. Те повече трябва да съжаляват за пропуснатите две точки.

Като за начало ще направим едно възстановяване. Най-важното е да се възстановят играчите. Ще анализираме Монтана и ще имаме време да се подготвим, да изглеждаме по още по-добър начин и да спечелим трите точки”, заяви Пламен Крумов.

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