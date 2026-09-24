Начало на мача в "Буеса Арена"

Баскония и Олимпиакос играят помежду си в среща от първия кръг на Евролигата. Александър Везенков и компания ще се опитат да поставят победно начало на защитата на титлата си в "Буеса Арена", след като загубиха финала на Суперкупата на Евролигата от Реал Мадрид миналата седмица в Абу Даби.

Стартови състави:

Баскония: Коби Симънс, Крис Дуарте, Тадас Седекерскис, Родионс Курукс, Ди Джей Стюарт

Олимпиакос: Коди Милър-Макинтайър, Тайлър Дорси, Тайсън Уорд, Александър Везенков, Донта Хол

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