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Начало на мача в "Буеса Арена"

  • 24 сеп 2026 | 21:30
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Начало на мача в "Буеса Арена"

Баскония и Олимпиакос играят помежду си в среща от първия кръг на Евролигата. Александър Везенков и компания ще се опитат да поставят победно начало на защитата на титлата си в "Буеса Арена", след като загубиха финала на Суперкупата на Евролигата от Реал Мадрид миналата седмица в Абу Даби.

Стартови състави:

Баскония: Коби Симънс, Крис Дуарте, Тадас Седекерскис, Родионс Курукс, Ди Джей Стюарт

Олимпиакос: Коди Милър-Макинтайър, Тайлър Дорси, Тайсън Уорд, Александър Везенков, Донта Хол

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