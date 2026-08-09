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Късен гол лиши Рилски от първа победа в групата

  • 9 авг 2026 | 20:14
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Късен гол лиши Рилски от първа победа в групата

Рилски спортист и Спартак (Плевен) не излъчиха победител в двубой от третия кръг на Втора лига. Двата отбора завършиха при резултат 2:2 в Самоков.

Гостите стартираха двубоя по-добре и откриха резултата малко след като измина четвърт час игра чрез Шола Аделани. Илия Димитров обаче изравни в 23-та та минута.

Изиграха се още четири мача от Втора лига
Изиграха се още четири мача от Втора лига

Точно след като измина час игра домакините достигнаха до пълен обрат след гол дело на Илия Русинов. 5 минути преди края обаче един от най-опитните в състава на Спартак Васил Шопов успя да измъкне точката за плевенчани.

Така Спартак (Плевен) остава без загуба след 3 изиграни кръга, а Рилски спортист все още не познава вкуса на успеха.

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