Късен гол лиши Рилски от първа победа в групата

Рилски спортист и Спартак (Плевен) не излъчиха победител в двубой от третия кръг на Втора лига. Двата отбора завършиха при резултат 2:2 в Самоков.

Гостите стартираха двубоя по-добре и откриха резултата малко след като измина четвърт час игра чрез Шола Аделани. Илия Димитров обаче изравни в 23-та та минута.

Изиграха се още четири мача от Втора лига

Точно след като измина час игра домакините достигнаха до пълен обрат след гол дело на Илия Русинов. 5 минути преди края обаче един от най-опитните в състава на Спартак Васил Шопов успя да измъкне точката за плевенчани.

Така Спартак (Плевен) остава без загуба след 3 изиграни кръга, а Рилски спортист все още не познава вкуса на успеха.

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