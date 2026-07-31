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Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

  • 31 юли 2026 | 10:33
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Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

Рилски спортист гостува на Фратрия в първия си двубой далеч от дома през сезон 2026/27 във Втора лига. Срещата от втория кръг на шампионата е в събота (1 август) от 20:00 часа на стадион "Спартак" във Варна и идва само 4 дни след дебютния мач на новака в групата.

Рилецо потегли с домакинска загуба с 0:1 от Лудогорец II в мач, в който създаде над 10 голови положения, удари греда и принуди съперника два пъти да блокира удари на голлинията. Играчите на Пламен Крумов се представиха на високо ниво и загатнаха, че на никой няма да му е лесно да играе срещу "скиорите" този сезон.

Лудогорец II превзе стадион "Искър"
Лудогорец II превзе стадион "Искър"

Сега те трябва да изминат 500 километра от Самоков до Варна, за да се опитат да нанесат второ поредно домакинско поражение на Фратрия, след като тимът отстъпи на Марек в първия кръг. Същевременно Рилски спортист ще преследва първи точки в своя актив през настоящата кампания. Двата тима се срещат за първи път в историята, което прави двубоя още по-специален.

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