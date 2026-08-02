Пламен Крумов: Изключително съм доволен от поведението на отбора

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов видя положителни моменти в играта на отбора си срещу Фратрия като гост, въпреки че отстъпи с 0:1.

Фратрия записа първи успех за сезона

"Разделихме си по едно полувреме с домакините от Фратрия. Едно статично положение реши мача в тяхна полза. През първото полувреме те имаха предимство на терена. На почивката направихме някои корекции и променихме системата на игра. Изключително съм доволен от поведението на отбора през второто полувреме. За съжаление не успяхме да реализираме, а имахме 4-5 отлични възможности, но трябва да похвалим и техния вратар, защото реагира много добре в тези ситуации“, сподели след срещата Крумов.

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