От Интер Маями открехнаха завесата каква може да е бъдещата роля на Меси в клуба

Президентът на бизнес операциите на Интер Маями Хавиер Асенси разкри бъдещата роля, която нападателят Лионел Меси би могъл да поеме след пенсионирането си.

“Ще дойде време, когато Меси вече няма да играе. Тъжно е да се говори за това, но е очевидно: той няма да може да играе още 15 години. Би било безразсъдно да не мислим за ерата след Лео. Но стига да иска да играе, нека играе. Той, повече от всеки друг, е заслужил правото сам да решава кога да се пенсионира.



Идеята е Меси да има възможност да продължи да се посвети на Интер след оттеглянето си. Според регламента, в момента той не може да бъде съсобственик на клуба, тъй като правилата на MLS го забраняват. Веднага щом спре да играе обаче, той веднага ще стане един от акционерите на Интер”, казва Асенси, цитиран от авторитетния вестник “Marca”.