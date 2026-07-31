Каземиро определи Меси за футболен бог и отсече: Все още искам да печеля

Новият халф на Интер Маями Каземиро заяви по време на представянето си в четвъртък, че все още има жажда за победи след преминаването си в клуба от Мейджър Лийг Сокър като свободен агент. 34-годишният футболист, който спечели пет титли в Шампионската лига с Реал Мадрид, а по-късно помогна на Манчестър Юнайтед да спечели Карабао Къп и ФА Къп, се присъедини към отбора с договор до края на сезона през 2027 година, с опция за удължаване до юни 2029-а.

От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

Каземиро, който игра за Бразилия на Световното първенство, благодари на собствениците на Интер Маями и заяви, че за него е чест да може да играе рамо до рамо с Лионел Меси. "Искам да благодаря на цялото семейство Мас, на Дейвид Бекъм и на всички, които положиха усилия да ме доведат тук", каза Каземиро, като се позова на управляващия собственик на клуба Хорхе Мас и съсобственика Бекъм. "И, разбира се, на Лео Меси - бога на футбола. За мен е чест да бъда тук", добави той при представянето си пред местните медии.

Casemiro: "I had many options, from Italy, many teams to play for. But I'm where I want to be: to be with Messi, to make him win, to make him greater, he is the GOD OF FOOTBALL."



Insane praise ❤️ pic.twitter.com/bGWzx7pQ1I — AM☬ (@AbsoluteMxssi) July 31, 2026

Опитният футболист заяви, че остава мотивиран от стремежа към трофеи, въпреки че напуска европейския футбол. "Намерението ми да бъда най-добрият и да печеля не е изчезнало. Във футбола не знаем дали ще спечелим, или ще загубим, но моята всеотдайност и работа ще останат същите", отсече халфът. Той сподели, че Маями е била предпочитаната му дестинация. Бразилецът добави, че се е адаптирал добре след дебюта си в победата на клуба с 1:0 срещу Монреал в събота и благодари на феновете за топлото посрещане.

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Снимки: Gettyimages