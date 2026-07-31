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Каземиро определи Меси за футболен бог и отсече: Все още искам да печеля

  • 31 юли 2026 | 13:08
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Новият халф на Интер Маями Каземиро заяви по време на представянето си в четвъртък, че все още има жажда за победи след преминаването си в клуба от Мейджър Лийг Сокър като свободен агент. 34-годишният футболист, който спечели пет титли в Шампионската лига с Реал Мадрид, а по-късно помогна на Манчестър Юнайтед да спечели Карабао Къп и ФА Къп, се присъедини към отбора с договор до края на сезона през 2027 година, с опция за удължаване до юни 2029-а.

От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро
От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

Каземиро, който игра за Бразилия на Световното първенство, благодари на собствениците на Интер Маями и заяви, че за него е чест да може да играе рамо до рамо с Лионел Меси. "Искам да благодаря на цялото семейство Мас, на Дейвид Бекъм и на всички, които положиха усилия да ме доведат тук", каза Каземиро, като се позова на управляващия собственик на клуба Хорхе Мас и съсобственика Бекъм. "И, разбира се, на Лео Меси - бога на футбола. За мен е чест да бъда тук", добави той при представянето си пред местните медии.

Опитният футболист заяви, че остава мотивиран от стремежа към трофеи, въпреки че напуска европейския футбол. "Намерението ми да бъда най-добрият и да печеля не е изчезнало. Във футбола не знаем дали ще спечелим, или ще загубим, но моята всеотдайност и работа ще останат същите", отсече халфът. Той сподели, че Маями е била предпочитаната му дестинация. Бразилецът добави, че се е адаптирал добре след дебюта си в победата на клуба с 1:0 срещу Монреал в събота и благодари на феновете за топлото посрещане.

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Снимки: Gettyimages

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