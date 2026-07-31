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  3. От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

  • 31 юли 2026 | 02:54
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От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

Съсобственикът на Интер Маями, Хорхе Мас, отрече клубът му да е извършил нередности при подписването с Каземиро. Това се случва на фона на разследване от страна на Мейджър Лийг Сокър за възможни нерегламентирани контакти с играча преди неговия трансфер.

„Постигнахме споразумение с Лос Анджелис Галакси, за да получим правото да преговаряме с Каземиро“, заяви Мас. Той уточни, че именно калифорнийският клуб е притежавал „правата за откриване“ на полузащитника.

Този механизъм в Мейджър Лийг Сокър дава на клубовете изключителен приоритет да преговарят с даден международен играч. Всеки друг отбор от лигата е длъжен да поиска предварително разрешение и да заплати 50 000 долара, преди да отправи оферта.

„В нито един момент не сме разговаряли с Каземиро или с неговите представители“, категоричен бе Мас.

Интер Маями обяви трансфера на Каземиро, но има проблем
Интер Маями обяви трансфера на Каземиро, но има проблем

Според източници, цитирани от И-Ес-Пи-Ен, Галакси са подали оплакване срещу Интер Маями в лигата за преждевременен контакт с бившия играч на Реал Мадрид, което е довело до започване на разследване от страна на Мейджър Лийг Сокър.

Съоснователят на Интер Маями обясни, че преди да се свържат с Каземиро, са се консултирали с Мейджър Лийг Сокър дали някой франчайз притежава неговите „права за откриване“, тъй като това е „таен списък“, до който клубовете нямат достъп.

След като е било потвърдено, че правата принадлежат на Лос Анджелис Галакси, са започнали преговори с отбора от Ел Ей.

„Лос Анджелис Галакси искаха да говорят с представителите на играча. Ако бяха направили пазарна оферта, дори и играчът да я беше отхвърлил, правата щяха да останат за ЛА Галакси завинаги“, добави Мас, без да уточнява дали такава оферта е била направена.

В заключение, ръководителят изрази неодобрението си към тази мярка, настоявайки, че тя е контрапродуктивна за отборите в лигата, въпреки че целта ѝ е клубовете да не се конкурират помежду си за играчи.

Интер Маями обяви миналата седмица привличането на Каземиро с договор до май 2027 г., с опция за удължаване до края на сезон 2029.

Каземиро дебютира за новия си клуб миналия уикенд при победата с 1:0 над КФ Монреал.

Каземиро показа класа в дебюта си за тима на Меси, Интер Маями с шеста поредна победа без аржентинеца
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