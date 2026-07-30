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Меси се завърна в Интер Маями след края на Световното

  • 30 юли 2026 | 06:24
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Меси се завърна в Интер Маями след края на Световното

След период на почивка в родния си град Росарио, Лионел Меси се завърна в тренировките на Интер Маями тази сряда. След няколко дни ваканция със семейството си, за да презареди батериите и да преодолее загубата на финала на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Испания, аржентинският нападател отново е на работа. Американският клуб отбеляза момента в социалните мрежи, показвайки Меси с отпуснато изражение, с обичайното мате в ръка и бутонки под мишница.

Интер Маями вече поднови състезателните си мачове след Световното първенство, като победи Чикаго Файър и Монреал в Мейджър Лийг Сокър. Следващото предизвикателство е срещу Кълъмбъс Крю. Въпреки че точната дата на завръщането на Меси на терена остава неизвестна, очакванията са той да може да играе отново срещу Атлетико Сан Луис в турнира за Купата на лигите – състезание, което аржентинецът познава добре, тъй като това беше първият трофей, който спечели след пристигането си в клуба.

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС
Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Меси беше повикан за традиционния Мач на звездите в Мейджър Лийг Сокър, но в крайна сметка беше освободен. Отсъствието му от звездния мач няма да доведе до никакви санкции. През миналата година аржентинската звезда пропусна събитието и беше наказан за един мач, но този път лигата и асоциацията на играчите постигнаха предварително споразумение.

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