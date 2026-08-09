Интер Маями се пропука без Меси и Суарес за болезнен обрат

Интер Маями допусна дебютно поражение в тазгодишното издание на турнира Купата на Лигите в Северна Америка, след като „чаплите" загубиха с 1:2 от мексиканския Монтерей. В първия си мач от надпреварата звездният проект на Дейвид Бекъм бе спечелил в голово шоу с 4:2 срещу друг представител на „ацтеките" в лицето на Атлетико Сейнт Луис. По този начин момчетата от Маями паднаха до десетото място с 3 точки от два мача в групата на отборите, представляващи Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Първите четири места дават шанс за излизане и участие във фазата на директните елиминации. В другата група с мексиканските представители, където също продължават напред първите четири тима, Монтерей се намира на седма позиция, като това бе дебютна победа за отбора, който в първия кръг отстъпи на Орландо Сити с 1:2.
Поражението на домакините бе обяснимо от факта, че основни футболисти липсваха за срещата. Голямата звезда на отбора Лионел Меси не бе наличен заради семейна трагедия, която го споходи по-рано през вчерашния ден.
Лео Меси загуби баща си
Луис Суарес пък не можеше да вземе участие, тъй като след бурна своя реакция в предходното издание на Купата на лигите, той бе наказан за цели шест мача от надпреварата, които не успяха да се изчерпат в рамките на изданието от 2025 г. и затова санкцията продължи и за двубоите през 2026 г.
Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка
Иначе на линия за сблъсъка бяха други двама души, на които старши треньорът Анхел Гийермо Ойос разчита в почти всеки мач. Това бяха бившият футболист на Атлетико Мадрид Родриго де Пол, както и последната звездна покупка Каземиро.
Именно те двамата оформиха тандема, който изведе Интер Маями напред в резултата в 32-рата минута на срещата. Каземиро направи асистенцията, а Де Пол се разписа красив шут от дистанция и „чаплите" вкараха гол, който ги изведе напред, а това не се промени до края на полувремето.
Домакините обаче се пропукаха рано в началото на второто полувреме и почти веднага с подновяването на играта допуснаха изравняване. Това се случи в 47-ата минута, когато бившият състезател на Олимпиакос, Аячо, Гент и Стандарт Лиеж - Юго Кайперс, прати топката във вратата, пазена от аржентинския страж Роко Риос.
Нататък срещата вървеше към равенство и повече попадения не бяха отбелязани в следващите над 40 минути. Така се стигна до края на редовното време, когато в 90-ата минута уругваецът Диего Роси наказа за втори път Риос и помогна на гостите от Монтерей да добавят три точки към актива си, които ги запазиха в битката за директните елиминации.
Следващият трети кръг е заключителен от груповата фаза на надпреварата. В него Интер Маями ще срещне Леон, докато Монтерей излиза срещу Нешвил.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google