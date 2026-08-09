Интер Маями се пропука без Меси и Суарес за болезнен обрат

Интер Маями допусна дебютно поражение в тазгодишното издание на турнира Купата на Лигите в Северна Америка, след като „чаплите" загубиха с 1:2 от мексиканския Монтерей. В първия си мач от надпреварата звездният проект на Дейвид Бекъм бе спечелил в голово шоу с 4:2 срещу друг представител на „ацтеките" в лицето на Атлетико Сейнт Луис. По този начин момчетата от Маями паднаха до десетото място с 3 точки от два мача в групата на отборите, представляващи Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Първите четири места дават шанс за излизане и участие във фазата на директните елиминации. В другата група с мексиканските представители, където също продължават напред първите четири тима, Монтерей се намира на седма позиция, като това бе дебютна победа за отбора, който в първия кръг отстъпи на Орландо Сити с 1:2.

FT at Nu Stadium. pic.twitter.com/M3XHSHbq4r — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2026

Поражението на домакините бе обяснимо от факта, че основни футболисти липсваха за срещата. Голямата звезда на отбора Лионел Меси не бе наличен заради семейна трагедия, която го споходи по-рано през вчерашния ден.

Лео Меси загуби баща си

Луис Суарес пък не можеше да вземе участие, тъй като след бурна своя реакция в предходното издание на Купата на лигите, той бе наказан за цели шест мача от надпреварата, които не успяха да се изчерпат в рамките на изданието от 2025 г. и затова санкцията продължи и за двубоите през 2026 г.

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Иначе на линия за сблъсъка бяха други двама души, на които старши треньорът Анхел Гийермо Ойос разчита в почти всеки мач. Това бяха бившият футболист на Атлетико Мадрид Родриго де Пол, както и последната звездна покупка Каземиро.

XI for tonight. pic.twitter.com/yN4jtTRVQ8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

Именно те двамата оформиха тандема, който изведе Интер Маями напред в резултата в 32-рата минута на срещата. Каземиро направи асистенцията, а Де Пол се разписа красив шут от дистанция и „чаплите" вкараха гол, който ги изведе напред, а това не се промени до края на полувремето.

👏Justo vos Rodri!!



⚽️#DePaul marcó un golazo en la derrota de #InterMiami 2 a 1 ante #Monterrey por 🏆#LeaguesCup y se lo dedicó a Leo #Messi. pic.twitter.com/sXkQl1mNPx — Nicolás Mai (@NicoMai10) August 9, 2026

Домакините обаче се пропукаха рано в началото на второто полувреме и почти веднага с подновяването на играта допуснаха изравняване. Това се случи в 47-ата минута, когато бившият състезател на Олимпиакос, Аячо, Гент и Стандарт Лиеж - Юго Кайперс, прати топката във вратата, пазена от аржентинския страж Роко Риос.

Нататък срещата вървеше към равенство и повече попадения не бяха отбелязани в следващите над 40 минути. Така се стигна до края на редовното време, когато в 90-ата минута уругваецът Диего Роси наказа за втори път Риос и помогна на гостите от Монтерей да добавят три точки към актива си, които ги запазиха в битката за директните елиминации.

🚨 LE GANA EL MONTERREY 2-1

AL INTER DE MIAMI DE MESSI con todo y la ayuda del árbrito



Que intentaron de todo para que el Inter no hiciera el ridículo en Florida y avanzara en el torneo...



📽 @BlueCFM_ pic.twitter.com/pilTEh8Q6Q — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 9, 2026

Следващият трети кръг е заключителен от груповата фаза на надпреварата. В него Интер Маями ще срещне Леон, докато Монтерей излиза срещу Нешвил.

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