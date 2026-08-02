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Интер Маями пропусна да се качи на върха при завръщането на Меси, а Каземиро си вкара автогол

  • 2 авг 2026 | 05:49
  • 2022
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Интер Маями пропусна да се качи на върха при завръщането на Меси, а Каземиро си вкара автогол

Лионел Меси изигра първия си мач за Интер Маями след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Аржентинецът не успя да помогне на “чаплите”, които се задоволиха с равенство 2:2 срещу Кълъмбъс Крю и пропуснаха възможността да оглавят Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, след като по същото време лидерът Нешвил също направи 2:2 срещу ДС Юнайтед. Кълъмбъс Крю от своя страна остава на 11-то място с три точки зад деветото място, даващо право на участие в плей-ин мача след края на редовния сезон.

Иначе Меси стартира мача на резервната скамейка и се появи малко след почивката в 53-тата минута, когато замени 19-годишния талант на “чаплите” Даниъл Пинтър. Сред титулярите пък бе Луис Суарес, който пропусна Мондиала в Северна Америка, както и още звездното попълнение от зимния трансферен прозорец Родриго де Пол и последната звездна придобивка Каземиро, която тази вечер по-скоро разочарова с представянето си.

Луис Суарес бе може би най-активният за шампионите през първата половина на срещата и заслужено се разписа в 16-ата минута, отбелязвайки фамозен гол.

Неговите усилия обаче бяха съботирани от съотборника му Каземиро, който си вкара автогол в 34-ата минута и определено постави въпросителни пред звездното си привличане броени седмици след като се присъедини към Интер Маями. Така бразилецът ще трябва тепърва да се реабилитира в идните срещи.

Все пак Луис Суарес продължи да играе много силно и той направи асистенция дълбоко в добавеното време на първата част. 5 минути след края на редовното време на първата част той направи решителното подаване към гръцкия защитник Ноа Алън.

Това обаче отново не бе достатъчно, тъй като в 84-ата минута Брийс Мендес отново изравни за гостите от Кълъмбъс Крю и открадна точката. В 82-рата минута пък Каземиро продължи да създава проблеми за Интер Маями и си изкара жълт картон.

През първата половина на август Интер Маями ще почива в Мейджър Лийг Сокър и ще има ангажименти в международния турнир Купа на лигите. Там “чаплите” играят с Атлетик Сан Луис (6.8), Монтерей (9.8) и Клуб Леон (13.8).

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